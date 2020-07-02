Махачкала, , 09:54 — REGNUM «Дагестанская энергосбытовая компания» и «Дагестанская сетевая компания» с 1 июля объединены в филиал «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго». Персонал двух энергокомпаний будет сохранен в полном составе и трудоустроен в региональный филиал, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе электросетевой компании.

Приказом Минэнерго России компании «Россети Северный Кавказ» присвоен статус гарантирующего поставщика в Дагестане. Отмечается, что все аспекты процесса согласованы с руководством республики.

«Актуальность объединения двух дочерних структур «Россети Северный Кавказ» под единым брендом компании назрела давно и призвана обеспечить прозрачность производственных процессов в отрасли Дагестана, а также повысить качество предоставления услуг электроснабжения потребителям региона», — приводятся в сообщении слова гендиректора компании Виталия Иванова.

Он отметил, что для перевода абонентов на обслуживание в «Дагэнерго» планируется оперативно снять показания приборов учета как у юридических, так и у физических лиц. При этом потребители должны будут оплатить только фактически использованную электроэнергию, независимо от того, в какой день будут зафиксированы показания. Он заверил, что никаких дополнительных расходов для абонентов не будет.

В компании также сообщили, что перевод населения на обслуживание к новому гарантпоставщику будет осуществлен автоматически. В счетах-квитанциях за потребленную электроэнергию изменятся только платежные реквизиты и поставщик электроэнергии. Пункты приема платежей и способы оплаты остаются прежними, номера лицевых счетов абонентов также не изменятся.