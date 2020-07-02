Махачкала, , 09:52 — REGNUM Специальный налоговый режим для самозанятых заработал в Дагестане с 1 июля 2020 года. Консультативную помощь в вопросах перехода на новую систему жителям республики окажут специалисты центров «Мой Бизнес» и многофункциональных центров (МФЦ), сообщили ИА REGNUM в пресс-службе минэкономразвития региона.

Напомним, с 1 июля текущего года эксперимент по введению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» расширил свою географию, стартовав еще в 53 регионах России. Он распространяется на граждан, которые создают продукт или услугу самостоятельно с доходом не более 2,4 млн рублей в год. Налоговая ставка установлена в размере 4% с доходов от работы с физическими лицами и в размере 6% — от работы с юрлицами.

«В Дагестане получить помощь в вопросах перехода на налоговый режим можно будет в центрах «Мой Бизнес» и в МФЦ», — сказано в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина всем самозанятым гражданам в мобильном приложении «Мой налог» начислен дополнительный налоговый бонус в размере одного МРОТ (12 130 рублей). Этот бонус будет списываться автоматически в 2020 году в счет уплаты налога, задолженности или пени по налогу на профессиональный доход.

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