Москва, , 09:46 — REGNUM По итогам мая 2020 года больше всего подержанных авто с электрическим двигателем было перепродано в Приморском крае. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Всего за отчетный месяц на вторичном рынке в Приморском крае было приобретено 43 электрокара.

На втором месте по объёму перепродаж электромобилей Иркутская область. Здесь на вторичном авторынке было продано 42 единицы машин с электромотором. На третьем месте разместился Краснодарский край с результатом 23 перепроданных электрокара.

Далее идут: Хабаровский край (18 ед.), Новосибирская область (14 ед.), Москва (14 ед.) и Амурская область (13 ед.).

Что же касается других регионов России, то там перепродажи электромобилей составили менее 10 экземпляров.

Напомним, в мае текущего года российские автолюбители купили 295 подержанных электрокаров. Это на 19% больше, чем в мае прошлого года.

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