Уфа, , 09:45 — REGNUM Более двух тысяч современных объектов придорожного сервиса планируют создать к 2024 году в Башкирии. Об этом 2 июля сообщил первый заместитель премьер-министра правительства региона Андрей Назаров на совещании по развитию данных объектов.

По его словам, в следующем году в Башкирии планируют провести Фольклориаду. И к этому времени нужно заняться вопросом улучшения качества сервисов, которые располагаются у дорог. При этом сервис должен включать кафе, магазин, кемпинг и автозаправочную станцию.

По словам председателя Госкомитета Башкирии по торговле и защите прав потребителей Алексея Гусева, в настоящее время в регионе работают порядка 1100 объектов придорожного сервиса. Большинство из них не соответствуют современным требованиям.

По словам министра экономического развития и инвестиционной политики Рустама Муратова, инвесторы могут быстрее входить в этот бизнес, поскольку в регионе внесены изменения в нормативные акты в части предоставления земли без торгов. А минимальный объём инвестиций для субсидирования инфраструктурных вложений отраслевых проектов снизился с 1 млрд до 50 млн рублей.

По его словам, сейчас уже появились инвесторы и идет работа по разработке 200 точек для создания объектов придорожного сервиса.

По словам, Андрея Назарова, нужно открывать 200 новых таких объектов ежегодно. Чтобы в 2024 году было создано больше двух тысяч сервисов.

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