Москва, , 09:39 — REGNUM После пандемии коронавируса, введённого режима самоизоляции и последующей его отмены с открытием спортивных центров продажи абонементов в фитнес-центры Москвы упали на 50%. Об этом заявила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольга Киселёва.

«Статистика продаж крупнейших игроков фитнес-рынка Москвы за неделю после открытия показала падение на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и низкую покупательскую активность со стороны новых клиентов», — сказала Киселёва агентству ТАСС.

При этом она связала такие показатели не только со снижением покупательской способности со стороны клиентов, но и сезонным падением спроса в летний период.

Киселёва отметила, что в сегменте «бизнес» и «премиум» наблюдается приток в 20−30%, а в сегменте «эконом» эта цифра минимальна. Специалист пояснила, что цифры показывают работу рынка по старым клиентским базам и привлечение клиентов по различным акционным предложениям, что является временным явлением, позволяющим отрасли удержаться на плаву.