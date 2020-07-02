Москва, , 09:35 — REGNUM В первой половине торгов 1 июля нефть марки Brent пыталась расти, но в районе промежуточного сопротивления $42,60 за баррель привлекла продавцов, которые по итогам дня практически вернули котировки на исходные позиции под отметкой $42, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Локальное давление на фьючерсы оказал отчет минэнерго США, который оказался хуже оценки API, вышедшей днем ранее. Согласно официальной статистике, на прошлой неделе запасы сырой нефти в Штатах сократились на 7,2 млн при скромном прогнозе в — 500 тыс.

При этом запасы бензина увеличились на 1,2 млн, тогда как отчет API отразил их падение на 2,5 млн.

Более того, добыча, которая неделей ранее подскочила сразу на 500 тыс. баррелей в день, осталась без изменений, тогда как для позитивной реакции рынка требовалось снижение объемов производства в условиях туманных перспектив восстановления спроса на энергоносители из-за дальнейшего усугубления эпидемиологической ситуации в ряде штатов.

Еще одним фактором, который воспрепятствовал более внятному подъему цен на черное золото, стало заявление Саудовской Аравии, которая пригрозила снижением цен в случае, если страны ОПЕК+, которые в мае недобросовестно выполнили условия сделки, не исправятся в этом месяце.

При этом понижательные риски на рынке нефти в краткосрочной перспективе тоже носят ограниченный характер благодаря благоприятной экономической статистике, поступающей из ключевых стран, в сочетании с возродившимися надеждами на успешные клинические испытания вакцин от коронавируса в США.

Пока негатив уравновешивается этими позитивными факторами, в краткосрочной перспективе Brent, вероятно, воздержится от просадки и даже может предпринять новые попытки роста», — считает эксперт.

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