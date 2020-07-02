Москва, , 09:30 — REGNUM Валютная пара доллар/рубль 30 июня обновила локальный максимум 70,49, таким образом, техническая картина изменилась в пользу покупателей доллара против рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«В рамках нового локального тренда первая цель роста уже была достигнута — 71. Следующий серьезный уровень, куда потенциально может устремиться валютная пара находится на отметке 73,78.

В рамках сегодняшнего дня, 2 июля, рубль, напротив, попытается укрепиться. С утра валютная пара доллар/рубль, вероятно, попытается вернуться в район 71−70,50.

По российским активам ударил скандал вокруг якобы имевшего места сговора России с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане с целью уничтожения американских солдат.

Несмотря на то, что российская сторона отвергает все обвинения, оно может в конечном итоге стать толчком к процессу, который в худшем случае сулит России угрозу новых санкций со стороны США.

На этом фоне усилились распродажи на рынке государственного долга, где индекс RGBI обвалился рекордно с марта — до уровня 155,08 пункта. Это автоматически отразилось на российской валюте.

Сегодня внешний фон складывается благоприятно для укрепления рубля. Нефть марки Brent вернулась выше $42 за баррель.

Страх от ввода санкций схлынул. На этом фоне рубль попытается отыграть часть потерь начала недели», — считает эксперт.

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