Иркутск, , 09:24 — REGNUM Далеко не все медицинские работники Иркутской области получили доплаты, согласно Указу о выплатах к Дню медицинского работника. Как пояснил на своей странице в Instagram врио губернатора Игорь Кобзев, это произошло потому что были некорректно сформулированы некоторые положения:

«И получилось так, что медики, перешедшие на другую работу в течение года, денег не получили. Это нечестно и нехорошо: когда человек со стажем работы в 10−15−20 лет остается без того, что ему полагается», — заявил новый глава региона.

https://www.instagram.com/p/CCIPWQvpBPe/

По его словам, ошибку уже исправили, соответствующие изменения внесены в нормативные документы: медики, которые работают по специальности больше года, получат доплату вне зависимости от времени работы в конкретном медицинском учреждении.

«Дополнительно премии получат 1780 человек. На эти цели из бюджета выделено около 30 миллионов рублей. Выплаты будут произведены в течение недели», — пояснил Игорь Кобзев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осуществить доплаты медицинским работникам за лечение больных с коронавирусам распорядился президент России Владимир Путин. Но очень скоро выяснилось, что чиновники весьма своеобразно подошли к выполнению поручения, многие из тех, кто рискует своими жизнями, получил копейки. На 2 июля общее число носителей коронавируса в Иркутской области составляет уже 8025 человек, причём 239 добавились только за последние сутки.

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