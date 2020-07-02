Москва, , 09:24 — REGNUM В мае 2020 года российские автолюбители приобрели 295 подержанных электрокаров — на 19% больше, чем в мае 2019 года. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Самым перепродаваемым авто с электромотором стал Nissan Leaf. Доля продаж этой модели на вторичном рынке России в отчетный период составила 93%. Её обладателями стали 275 российских автолюбителей.

Второе и третье места в данном списке заняли соответственно Lada Ellada (6 ед.) и Mitsubishi i-MiEV (5 ед.)

Далее по количеству перепродаж идут: Tesla Model S (4 ед.), Jaguar I-Pace (2 ед.), BMW i3 (2 ед.) и Tesla Model 3 (1 ед.).

Всего с января по май 2020 года в РФ на вторичном рынке было продано 1469 единиц электромобилей — на 30% больше, чем за первые пять месяцев прошлого года.

Напомним, в мае 2020 года в России было продано на 44% новых электромобилей меньше, чем в мае год назад.

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