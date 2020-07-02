Москва, , 08:56 — REGNUM Введение обязательной маркировки в России положительно воспринимают и одобряют 70% граждан. Безразлично относятся к нововведению 20%, показал опрос ВЦИОМ.

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Информированы о введения маркировки с 1 июля для ряда товаров, которая поможет покупателям проверить качество и подлинность продукта 75% опрошенных

Готовы умеренно переплачивать за затраты производителей на маркировку лекарства 51%, технику и электронику — 40%, продукты питания — 39%. 72% не готовы платить больше за сигареты, 69% — за парфюмерию, 64% — за одежду и обувь.

Опрос проведен 21 января и 24 июня 2020 года по заказу Международной ассоциации «Антиконтрафакт» среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, почти каждый второй житель России сталкивался с контрафактными товарами (40%).

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