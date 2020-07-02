Москва, , 08:51 — REGNUM Компания Kia Motors Russia and CIS официально подтвердила информацию о приостановке продаж некоторых комплектаций кроссовера Seltos в России. Об этом сообщили в пресс-службе российского подразделения южнокорейского автопроизводителя.

В компании уточнили, что временная приостановка продаж касается комплектаций Classic, Comfort, Luxe и Style.

Причиной этого стало то, что в данных комплектациях обнаружено несоответствие заявленной спецификации системы блокировки рулевой колонки.

«Мы активно работаем над контрмерами, чтобы решить эту проблему и возобновить поставки модели, которая сейчас очень востребована на рынке», — заверили в пресс-службе компании.

Там добавили, что будут напрямую уведомлять клиентов, которые уже получили указанные авто, как только будет готов план устранения данного несоответствия.

Ранее Kia представила три новые комплектации электрического кроссовера e-Niro: e-Niro 2, E-Niro 3 и e-Niro 4+.

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