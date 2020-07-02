Москва, 2 июля 2020, 08:51 — REGNUM Компания Kia Motors Russia and CIS официально подтвердила информацию о приостановке продаж некоторых комплектаций кроссовера Seltos в России. Об этом сообщили в пресс-службе российского подразделения южнокорейского автопроизводителя.
В компании уточнили, что временная приостановка продаж касается комплектаций Classic, Comfort, Luxe и Style.
Причиной этого стало то, что в данных комплектациях обнаружено несоответствие заявленной спецификации системы блокировки рулевой колонки.
«Мы активно работаем над контрмерами, чтобы решить эту проблему и возобновить поставки модели, которая сейчас очень востребована на рынке», — заверили в пресс-службе компании.
Там добавили, что будут напрямую уведомлять клиентов, которые уже получили указанные авто, как только будет готов план устранения данного несоответствия.
Ранее Kia представила три новые комплектации электрического кроссовера e-Niro: e-Niro 2, E-Niro 3 и e-Niro 4+.
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