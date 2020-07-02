Майкоп, , 08:40 — REGNUM Республика Адыгея дополнительно получит более 12 млн рублей на стимулирующие выплаты сотрудникам социальных служб за работу в период пандемии коронавируса. Средства будут выделены из резервного фонда правительства РФ, сообщили ИА REGNUM 2 июля в пресс-службе главы и правительства региона.

Ранее на начисление надбавок работникам организаций соцобслуживания за особые условия труда и дополнительную нагрузку в Адыгее было выделено 36 млн рублей, в том числе 18,7 млн рублей — из резервного фонда правительства страны. В зависимости от нагрузки и категории работников размер выплаты составляет от 7,5 тыс. до 40 тыс. рублей. Отмечается, что 24 млн рублей из указанной суммы уже распределены.

«В Москве трехсторонняя комиссия, которая прошла с участием депутата Госдумы РФ от Адыгеи Владислава Резника, одобрила выделение дополнительно 12 млн 264 тыс. рублей на стимулирующие выплаты социальным работникам», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Адыгея ранее получила 85,1 млн рублей на выплаты медикам, борющимся с коронавирусом, и социальную поддержку на рынке труда. Средства в виде межбюджетных трансфертов также будут выделены из резервного фонда правительства РФ.

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