Село Хомутово, Иркутская область, , 08:25 — REGNUM К 2024 году Иркутская область должна выйти на показатель стопроцентного восстановления утраченных лесов. Как сообщает официальный сайт региона, такое заявление в ходе выездного заседания межведомственной группы регионального министерства лесного комплекса и Главного управления МВД России по Иркутской области сделал глава Приангарья Игорь Кобзев. Вместе с коллегами он посетил площадку хранения изъятой незаконно заготовленной древесины в селе Хомутово (Иркутского района).

В лесном массиве за Гороховским муниципальным образованием специалисты обнаружили самовольную рубку: уже подготовленные к погрузке поваленные деревья. Вероятно, скрыть следы преступления помешала непогода.

По данным регионального министерства лесного комплекса, за шесть месяцев 2020 года, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, объемы незаконно заготовленной древесины снизились на 48,8%. В 2020 году зафиксировано 915 фактов незаконных рубок лесных насаждений. Из них 860 имеют признаки преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2020 года стало известно, то объем незаконных рубок в Иркутской области составил 117 тыс. кубических метров. В 2019 году на аналогичную дату было выявлено 1078 фактов объемом свыше 220 тыс. кубических метров.

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