Барнаул, , 08:00 — REGNUM С 1 июля в Алтайском крае, согласно закону, пописанному губернатором Виктором Томенко, введён в действие налоговый режим для самозанятых «Налог на профессиональный доход». Об этом сегодня, 2 июля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

«Налог на профессиональный доход — это не дополнительный налог, а новый специальный режим налогообложения. Использование современных цифровых технологий, позволяющих дистанционно, без посещения налоговых органов осуществлять постановку на учет и уплату налога, а также отсутствие налоговой отчетности и возможность самостоятельного определения суммы облагаемого дохода вкупе с невысокими налоговыми ставками, делают рассматриваемый спецрежим по-настоящему интересным в сравнении с иными режимами налогообложения бизнеса», — сказано в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2020 года налог на профессиональный доход, введённый в России в отношении самозанятых граждан, заработал ещё в 53 регионах.

По предварительной оценке, в Алтайском крае в налоговый режим, направленный на создание благоприятных условий для добровольного перехода в правовое поле самозанятых граждан, работающих сегодня в ненаблюдаемом секторе экономики, до конца 2020 года могут перейти около четырёх тысяч человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Налоговый режим для самозанятых заработает ещё в 53 регионах России