Ханты-Мансийск, , 07:25 — REGNUM Специализирующееся на пошиве спецодежды ООО «Одинцовская швейная фабрика» потребовало с дочерней компании «Роснефти» более 411 млн рублей. Иск из-за недочётов пока оставлен без движения, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от швейной фабрики было подано в арбитраж Югры 25 июня 2020 года к ООО «РН-Снабжение». Претензии на сумму 411 540 228 рублей судья Чешкова оставила без движения до 30 июля 2020 года, дав срок на устранение недочётов.

Компания-истец работает в сфере производства спецодежды с апреля 2012 года. Её директор и владелец — Владимир Быков.

Фирма-ответчик входит в дивизион ПАО «Роснефть» — её учредителем выступает АО «РН Холдинг». ООО «РН-Снабжение» работает с мая 2018 года и за это время было поставщиком в 34 государственных контрактах на сумму 2,29 млрд рублей.