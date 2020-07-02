Москва, , 06:58 — REGNUM Арбитраж Москвы 28 июля 2020 года приступит к рассмотрению банкротного иска к ФГУП «Главное военно-строительное управление №7», которое работает в сфере строительства автомобильных и железных дорог, а также иной транспортной инфраструктуры. Схожие иски подали уже два кредитора, передаёт ИА REGNUM.

Первым суд рассмотрит претензии ООО «Рустехнологии» из Ростовской области, которое обратилось с заявлением 1 июня 2020 года. В качестве арбитражного управляющего предлагается член Ассоциация арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов» (Новосибирск). Истец заявил кандидатуру Натальи Павловой.

Сумма долга перед ООО, послужившая основанием для обращения в суд, неизвестна, но решением суда от июля 2019 года с ФГУП была взыскана задолженность по договору поставки кабельной продукции в размере более 2,2 млн рублей.

Ещё один банкротный иск к ФГУП подало волгоградское ООО «СК Спец-Строй», обратившееся в арбитраж Москвы 26 июня 2020 года. Он пока не принят судом.