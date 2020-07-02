2 июля 2020 | Время чтения 8 мин

Анастасия Степанова, , 06:41 — REGNUM Помимо банковского сектора Центробанк России, судя по всему, начал активную «зачистку» и на рынке кооперативного кредитования. ИА REGNUM попыталось проанализировать, какие из кооперативов на сегодня получили чёрную метку от регулятора и рискуют прекратить свою деятельность.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Для справки

Помимо банков, в России активно развивается и рынок кредитования в форме кооперативов. Госреестр кредитных потребительских кооперативов на 26 июня 2020 года включает 1383 юрлица из разных регионов России. В реестр сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов на эту же дату включено 641 юрлицо, в реестр жилищных накопительных кооперативов — 48. Также в список микрофинансовых организаций входят 1665 юрлиц.

О потенциальных банкротах

Центробанк России только за январь-июнь 2020 года, по данным из базы арбитражей, подал 12 банкротных исков к кредитным кооперативам из разных регионов России. На сегодня они находятся на разных стадиях. Один из последних был подан 30 июня 2020 года в Арбитражный суд Ханты-Мансийского округа.

Центральный банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ответчиком в банкротном деле выступает кредитный потребительский кооператив «Югра». Он проработал на рынке кредитования всего два года. Юрлицо учреждено в Сургуте в мае 2018 года. Председателем правления с июля 2018 года является Василий Нюренберг (регион получения ИНН — Красноярский край, о других активах ничего неизвестно). Он сменил на этом посту Андрея Ребекина. В выписке ЕГРЮЛ учредители не указаны.

Сумма претензий к кооперативу заявлена регулятором в размере 500 тыс. рублей. Банкротный иск к производству пока не принят.

Первые в очереди

В январе 2020 года банкротные иски от ЦБ РФ получили кооперативы из Удмуртии и Воронежской области.

Первоначальным заявителем в деле по иску к потребительскому кооперативу по реализации целевых программ для пайщиков «Взаимное доверие» из Удмуртии выступил его участник, перед которым была задолженность в 450 тыс. рублей. Сумма — возврат первого взноса гражданина по договору об участии в потребительской программе «Рента на паях». Позднее к делу присоединился и регулятор.

По этому спору уже вынесен вердикт — кооператив был признан банкротом и в отношении него открыли конкурсное производство 19 мая 2020 года.

В ходе слушаний уточнили, что у банкрота есть недвижимость в Свердловской области стоимостью 105 млн рублей и векселя стоимостью 128 млн рублей, за счёт которых можно погасить имеющиеся перед кредиторами долги. Помимо этого, выяснилось, что кооператив «не имеет статуса кредитной финансовой организации и не состоит в государственных реестрах, ведение которых осуществляется Банком России, в том числе, в государственном реестре кредитных потребительских кооперативов».

По данным ЕГРЮЛ, юрлицо создано в ноябре 2018 года под наименованием потребительский кооператив «Доверительный», который в марте 2019 года сменил название. Данных об учредителях нет, но известно, что к моменту решения о ликвидации в декабре 2019 года в кооперативе было 458 членов — пайщиков. Ликвидатором избрали Игоря Радоника, который на тот момент был главой правления.

Вернёмся ко второму юрлицу, к которому имеет претензии ЦБ РФ — воронежскому кредитному потребительскому кооперативу граждан «Альтернатива». Первым истцом в деле был Вячеслав Разинков, которому юрлицо задолжало свыше 8,53 млн рублей. Регулятор также участвует в деле на стороне истцов. Решение по спору пока не вынесено. Следующее заседание назначено на 14 июля 2020 года.

По данным ЕГРЮЛ, организация была учреждена в октябре 2005 года в Воронеже. Её уставный капитал — свыше 2,3 млн рублей. Учредители — Василий Золотов (соучредитель кооператива «Воронежское ссудно-сберегательное общество», по которому налоговая служба в апреле 2020 года приняла решение о ликвидации), Юрий Арзамасцев (владелец торговой компании «Инвестстрой») и Сергей Юматов (соучредитель двух садовых товариществ и владелец туркомпании). С 30 августа 2017 года кооператив числится в стадии ликвидации.

Потенциальные банкроты из Приморья

В Приморье ЦБ РФ обратился с банкротными исками сразу к трём кооперативам.

26 июня 2020 года регулятор в лице Дальневосточного главного управления подал иск о банкротстве кредитного потребительского кооператива «ИнтерКоммерц» из Уссурийска. Иск из-за недочётов оставлен без движения до 23 июля 2020 года.

По данным ЕГРЮЛ, кооператив создан в апреле 2015 года, данные об учредителях отсутствуют. С сентября 2019 года он числится в стадии ликвидации. Ликвидатором назначена Ирина Вдовиченко — совладелец и директор правовой компании, в создании которой принял участие Ёнг Ким и компания из Гонконга ASIA-PACIFIC INVESTMENT-INDUSTRIAL COMPANY LIMITED.

Следующий кандидат на банкротство — кооператив «Владсоцзайм», созданный в июне 2012 года. В конце мая 2020 года регистрирующий орган принял решение о предстоящем исключении юрлица из ЕГРЮЛ в связи с наличием в реестре недостоверных данных о нём. Учредителями числятся директор Сергей Величко (руководитель ассоциации кредитных кооперативов Приморского края), Ирина Аджидерская, Владимир Мильский, Ирина Чайка и Сергей Остроносов. В отношении последнего есть заявление гражданина «о недостоверности сведений о нём». Чайка и Аджидерская также являются соучредителями микрофинансовой организации из Владивостока.

Банкротный иск суд начнёт рассматривать 27 июля 2020 года.

Замыкает тройку ответчиков — кредитный кооператив «Восток-капитал», претензии к которому до 24 июля 2020 года оставлены без движения из-за недочётов в иске регулятора. Компания учреждена в сентябре 2005 года во Владивостоке. Глава правления — Елена Штин (соучредитель пяти потребительских кооперативов в Приморье), учредители — Алексей Новик, Ольга Масичкова и Егор Люлин (соучредитель трёх кооперативов, включая один дачный).

Кооператив из Кузбасса: начали с наблюдения

В марте 2020 года арбитраж Кемеровской области по иску ЦБ РФ ввёл в отношении кредитного потребительского кооператива граждан «Взаимность» (г. Белово) первый этап процедуры несостоятельности — наблюдение сроком до 7 июля 2020 года

В ходе слушаний уточнялось, что на 31 декабря 2018 года размер обязательств кооператива составлял 79,515 млн рублей и существенно превышал размер его активов — 56,691 млн рублей (на 22,824 млн рублей, то есть в 1,4 раза). Компанией по итогам года был получен убыток. По результатам перерасчётов в сентябре 2019 года было «установлено, что размер обязательств кооператива (84 023 тыс. рублей) существенно превышает размер его активов (55 744 тыс. рублей) на 28 279 тыс. рублей (в 1,5 раза)». Единственным активом кооператива была и остаётся «дебиторская задолженность, которая состоит из задолженности физических лиц по договорам займа и ее взыскание является значительным по времени процессом и не гарантирует полное взыскание задолженности».

По данным ЕГРЮЛ, кооператив был создан в декабре 2002 года. Уставный капитал — 1,6 млн рублей, директор — Татьяна Близнюк (имеет статус ИП в сфере аренды и управления собственным или арендованным недвижимым имуществом). Данные об учредителях также отсутствуют.

Столичные кооперативы

Среди потенциальных банкротов есть два из Москвы и Подмосковья.

В середине марта 2020 года регулятор подал иск к кооперативу «Поддержка», созданному в Волоколамске. Заседание назначено на 21 июля 2020 года.

Компания с 31 января 2020 года числится в процессе реорганизации в форме преобразования. Она была создана в апреле 2001 года. Учредители — Андрей Сиднев (имеет бизнес во Владимирской области, был участником ещё ряда кредитных кооперативов), Евгений Копаева, Ольга Сергеева, Вера Вдовина, Денис Зайцев, директор — Любовь Кудрина. Кооператив входит в союз организаций кредитной кооперации, выступал соучредителем некоммерческой корпоративной организации потребительского общества взаимного страхования «Народные кассы» и союза кредитных кооперативов «Народные кассы-Союзсберзайм».

Также арбитраж Москвы 20 июля рассмотрит банкротный иск ЦБ РФ к кредитному кооперативу «Финансовая группа развитие». Он создан в Москве в июне 2016 года, учредители неизвестны. Глава правления — Александр Агарев. Последний также единственный владелец ООО «Финансовая группа «Развитие», созданного для денежного посредничества.

Трое «из ларца»

В мае-июне 2020 года иски о несостоятельности получили ещё три организации — костромской кооператив «Сберзайм», претензии к которому рассмотрят 13 августа, красноярский кооператив «Енисей» (заседание назначено на 2 июля 2020 года) и оренбургский кооператив «Союз-Зберзайм». По последнему дело пока не принято к производству, но известно, что сумма претензий к нему составляет 1,27 млн рублей.

Костромской кооператив был создан в Буйском районе в мае 2014 года. Глава правления с февраля 2020 года — Юрий Смирнов, данных об учредителях нет.

Красноярская компания, чьими правопредшественниками являются кооперативы «Железнодорожник» и «Виктория», существует с января 2005 года. Её учредили Владимир Ковалев, Владимир Романовский, Тамара Арсений, Виктор Забаров, Николай Дранишников и Леонид Ерхан. Директор с 2017 года — Елена Дьячкова.

Кооператив из Оренбурга ведёт свою деятельность с мая 2014 года в городе Бузулук. С октября 2019 года правление возглавляет Александр Богданов — владелец микрокредитной компании в том же регионе.

Во всех случаях, если банкротные иски будут удовлетворены, пайщики будут вынуждены ждать возврата своих средств по мере реализации активов кооператива, а длиться процедура несостоятельности может по несколько лет.