Чита, , 05:59 — REGNUM В Забайкальском крае, где ежедневно продолжают выявлять десятки новых носителей коронавируса, приступают к новому карантинных послаблений. Как сообщает сегодня, 2 июля, оперативный штаб региона, в соответствии с постановлением, которое подписал глава Забайкалья Александр Осипов, с 4 июля будут сняты ограничения для баз отдыха, которые предоставляют временное жилье для одноместного или семейного размещения граждан в номере, имеющем отдельный вход с улицы.

«Владельцам таких баз отдыха необходимо подготовить помещения с использованием дезинфицирующих средств, очисткой систем вентиляции, кондиционеров, установить в холлах и в местах общего пользования дозаторы с антисептическими средствами для обработки рук, создать пятидневный запас дезинфицирующих средств, масок, перчаток.

Обеспечить персоналу базы лабораторное обследование и допуск его к работе при наличии результатов исследований на новую коронавирусную инфекцию не ранее чем за три дня до начала работы», — сказано в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, обстановка с распространением коронавируса Забайкальском крае постепенно улучшается. Накануне, 1 июля, отмечалось, что 2107 пациентов вылечены и выписаны из забайкальских медучреждений (107 за сутки).

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