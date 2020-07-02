Тегеран, , 11:13 — REGNUM Бенчмарк Тегеранской фондовой биржи TEDPIX возрос на 53 000 пунктов, достигнув 1 600 000 пунктов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 1 июля.

К настоящему моменту в 602 000 сделках было обменено более 3,94 миллиарда акций на сумму 5,612 триллиона риалов (29,5 миллиона долларов). Основными участниками роста индекса стали компании химической промышленности Персидского залива, Mobarakeh Steel Company и National Iranian Copper Industry Company.

Основной индекс внебиржевого рынка Ирана (OTC), известный как Iran Fara Bourse (IFB), вырос на 391 пункт до 16 908. Как сообщается, в ходе 305 000 сделок на внебиржевом рынке было обменено 959 миллионов акций на сумму 2,172 триллиона риалов ($11,43 миллиона).

Ранее 30 июня TEDPIX набрал 64 000 пунктов, достигнув отметки 1,546,850 пунктов.