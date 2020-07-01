Минск, , 18:21 — REGNUM Нацбанк Белоруссии с 1 июля снизил ставку рефинансирования с 8% до 7,75% годовых. Одновременно снижены ставки по кредиту овернайт — с 9% до 8,75% годовых, ставка по депозиту овернайт — с 7% до 6,75% годовых.

Снижение ставок оформлено решениями правления Национального банка постсоветской республики по итогам дополнительного заседания по денежно-кредитной политике от 22 июня.

Напомним, 19 июня Александр Лукашенко провёл совещание по вопросам банковского сектора, на котором потребовал смягчить денежно-кредитную политику и, в частности, «посмотреть» на ставку рефинансирования, так как «стоимость банковского кредита надо уменьшать активнее» на фоне ситуации в экономике.

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