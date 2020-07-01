Тбилиси, , 18:12 — REGNUM Всемирный банк выделит Грузии дополнительную помощь в размере 45 млн евро для смягчения воздействия пандемии коронавируса на экономику страны. По информации министерства финансов Грузии, соответствующее решение совет исполнительных директоров банка принял 30 июня.

«В этот трудный период мы как сильный партнер поддерживаем Грузию и одобряем быстрые и эффективные антикризисные меры правительства Грузии, целью которых является спасение жизни людей, их средств существования, смягчение экономических последствий пандемии COVID-19 и сохранение сильных тенденций экономических реформ», — заявил региональный директор Всемирного банка на Южном Кавказе Себастьян Молинеус.

Ранее, в марте текущего года Всемирный банк утвердил для Грузии помощь в размере 45 млн евро, которая также была направлена на содействие осуществлению реформ, созданию новых рабочих мест, росту экономической инклюзивности и сохранению экономической стабильности.

По словам министра финансов Грузии Иванэ Мачавариани, поддержка всемирного банка крайне важна, так как она направлена на решение вызванных пандемией конкретных проблем.