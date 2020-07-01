Бишкек, , 16:39 — REGNUM Мэрия Бишкека просила предусмотреть в бюджете Киргизии 744 млн сомов (685 млн рублей) на повышение зарплат учителям, но потом выяснилось, что такой пункт в казну не заложили. Об этом заявил вице-мэр Алмаз Бакетаев на заседании городского парламента, передает «Kaktus.media».

По его словам, в итоге расходы на повышение размера оплаты труда педагогов переложили на столичный бюджет

Отвечая на вопросы депутатов, чиновник отметил, что из-за этого городским властям пришлось приостановить расходы на строительство дорог и парков в столице республики.