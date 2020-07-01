Ханты-Мансийск, , 16:33 — REGNUM В Югре возбуждено уголовное против муниципального служащего, которого подозревают в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Урая в своём желанием сэкономить бюджетные деньги за счёт предпринимателя, принудил бизнесмена подписать акты выполненных работ, в которых указана сумма, на 80 тыс. рублей ниже подлежащей выплате по контракту.

Предприниматель с ноября по декабрь 2019 занимался по контракту с муниципалитетом сносом строений, разборкой конструкций, утилизацией строительного мусора и отсыпкой освобожденного участка.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 169 УК РФ («Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности»).