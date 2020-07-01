Рига, , 16:27 — REGNUM Международной рейтинговое агентство Moody's спрогнозировало падение ВВП Латвии на 7,3% в этом году, ожидая, что рост экономики в следующем составит 4,7%, пишет портал lsm.lv.

Кредитный рейтинг Латвии установлен на уровне А3. Moody's отметило эластичность и сравнительное многообразие латвийской экономики, сбалансированный уровень государственного долга и хороший менеджмент со стороны правительства. Moody's ожидает, что дефицит бюджета в 2020 составит 9,8% от ВВП, а общая государственная долговая нагрузка вырастет на 12,4%, что в целом, по мнению агентства, отвечает требованиям А3.

Moody's отметило, что эскалация отношений с Россией может негативно повлиять на экономический рост, и сказаться на доходах бюджета. Впервые кредитный рейтинг А3 Moody's присвоило Латвии в 2015 году.