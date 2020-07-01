Рига, , 16:25 — REGNUM Латвийская Ассоциация небанковских финансовых услуг сообщила, что в период с марта по май, включительно, 10 532 человека получили возможность реструктуризировать и продлить график выплат полученного потребительского займа, пишет портал Dienass Business.

«В мае число просьб о реструктуризации платежей со стороны клиентов сократилось, ситуация стабилизировалась. Сократилось число реструктурированных кредитов и их объём» — сказал порталу Dienass Business председатель Ассоциации Гинтс Аболиньш.

В мае просьбы о переносе платежей поступили от 4253 клиентов, что на 15,5% меньше, чем в апреле. Были реструктурированы обязательства на сумму 3,7 млн евро. В апреле этот объём составил 4,2 млн. Процент отказов в выдаче новых кредитов в секторе небанковского кредитования в Латвии в марте, апреле и мае составил 75%.

С 13 марта по 9 июня из-за пандемии COVID-19 решением правительства в Латвии действовал режим Чрезвычайной Ситуации. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.