Рига, , 16:24 — REGNUM Правительство Латвии выделит 6,6 млн евро на пособия молодым специалистам, потерявшим работы из-за пандемии COVID-19, пишет портал lsm.lv.

На пособие смогут рассчитывать выпускники вузов и профессиональных колледжей, которые уже начали работать, но из-за режима ЧС, или в течение трёх месяцев по его отмене, потеряли работу. Размер пособия в первые два месяца составит 500 евро, в следующие два — 375. По расчётам Министерства благосостояния Латвии эта мера коснётся 3700 человек.

С 13 марта по 9 июня из-за пандемии COVID-19 решением правительства в Латвии действовал режим Чрезвычайной Ситуации. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.