Рига, , 16:23 — REGNUM На своём заседании правительство Латвии поддержало Минэкономики и выделит на программу энергоэффективности многоквартирных домов 35 млн евро. Однако, это сумма почти в два раза меньше, речь шла о 75 млн евро, запрашиваемой Минэкономики Латвии ранее, пишет портал lsm.lv.

Программа утепления домов затронет 150 зданий расположенных по всей Латвии.

«Эти проекты уже рассмотрены и согласованы. Поэтому у нас есть возможность сразу начать их реализовывать. Эти работы помогут снизить число безработных, а также внесут вклад в решение проблемы энергоэффективности» — сказал глава Минэкономики Янис Виттенберг, комментируя журналистам портала решение кабинета.