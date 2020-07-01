Рига, , 16:17 — REGNUM Государственное ООО «Объекты недвижимости Министерства сельского хозяйства» Латвии (ZMNĪ) отчиталось о работе по освоению средств фонда солидарности ЕС, направленных на работы по предотвращению наводнений, пишет портал lsm.lv.

Всего с 2017 года на работы по мелиорации, строительству водостоков и защитных дамб было направлено 12,76 млн евро. ZMNĪ сдало в эксплуатацию 65 гидромелиоративных объектов, в их числе 51 водосток протяжённостью более 300 км, 14 защитных дамб на всей территории Латвии.

Эти работы начались после осенних наводнений 2017 года, когда Латвия признала ситуацию чрезвычайной и попросила ЕС о помощи.