Берлин, , 15:49 — REGNUM Немецкие власти не собираются угрожать США из-за газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), однако готовы задуматься о санкциях в случае отсутствия другого решения. Об этом 1 июля заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст (фракция «Левые») по итогам публичных слушаний комитета бундестага по экономике и энергетике, посвященных ситуации вокруг строительства «СП-2».

"Мы не хотим ничем грозить, мы хотим показать, на что мы способны», — приводит РИА Новости слова Эрнста, который таким образом дал свой комментарий на слова главы департамента по внешнеэкономическим связям Союза германских промышленно-торговых палат (DIHK) Фолькера Трайера с призывом к властям ЕС «выставить более грозное оружие в витрине» в ответ на действия США.

Также Эрнст отметил, что то, что политики и экономисты в данном вопросе придерживаются разных позиций, является понятным, легитимным и правильным.

«Экономика должна следить за тем, чтобы не разрушить свои связи с США, а мы должны следить за защитой суверенитета республики», — уточнил глава комитета и добавил, что понимает интересы промышленников, так как «мы также не хотим санкций, хотим решить это иначе», однако в случае, «если другого пути нет, нужно задуматься об этом».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что для ФРГ «СП-2» — коммерческий проект и потому она считает, что его необходимо завершить.