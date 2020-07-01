Киев, , 15:09 — REGNUM Правительство Украины в очередной раз отложило переход на рыночные цены на газ для населения страны.

Об этом 1 июля журналистам заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец, передает корреспондент ИА REGNUM.

Газ по рыночным ценам без всяких льгот должны были начать продавать на Украине с 1 июля, однако правительство перенесло это на 1 августа.

Буславец заявила, что решение принято для «бесперебойности и стабильности функционирования рынка природного газа». Других пояснений от и.о. министра энергетики не последовало.

Напомним, что сейчас на Украине внедрена схема с т.н. «специальными обязательствами» компании «Нафтогаз» на рынке природного газа. Цена для населения высчитывается по особой формуле, утвержденной правительством страны. На переходе на полностью рыночные цены настаивает МВФ и другие западные партнеры Украины. Эксперты отмечают, что сейчас цены на газ низкие и население не почувствует никакой разницы, но когда ситуация изменится, последствия на украинцев могут быть катастрофические.