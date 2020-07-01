Москва, , 15:06 — REGNUM Глава Сбербанка Герман Греф считает, что к концу 2020 года российский рубль укрепиться к доллару США и за один доллар на бирже будут давать 60−62 рубля. Об этом Греф заявил в интервью ТАСС.

По словам Грефа рубль все еще привязан к мировым ценам на нефть и курс национальной валюты так или иначе колеблется вместе с ценами на черное золото. Предсказать колебания цены на нефть довольно сложно, но в этом вопросе Греф доверяет аналитику Генри Гроубу.

«Наша национальная валюта тесно связана с ценой на нефть, а ее тяжело спрогнозировать. Я доверяю одному из старых и опытных аналитиков Генри Гроубу. Он называет на конец года $60−62 за баррель. Значит, рубль будет в пределах плюс-минус 60-ти к доллару», — сказал глава крупнейшего банка России.

При этом Греф отметил, что это лишь тенденции, как на самом деле будет развиваться ситуация с коронавирусом все еще не понятно, если вторая волна пандемии придет в Россию, то рубль будет колебаться.