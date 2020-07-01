Киев, , 14:21 — REGNUM Компания-оператор ГТС Украины заявила о сразу двух значительных достижениях 1 июля — запуске «виртуальной точки» на границе с Польшей и осуществлении первой поставки газа в Румынию.

Подробности рассказал глава госкомпании Сергей Макогон, передает корреспондент ИА REGNUM.

Макогон, в частности, отмечает, что ранее транзит в Румынию проводился только для Газпрома, так как «Молдоватрангаз» не подписывал договора на транзит газа через территорию Молдавии с другими трейдерами.

«На прошлой неделе такие договора были подписаны, что позволило начать тестовые поставки газа из Украины в Румынию через Молдову… После запуска «Турецкого Потока» Газпром полностью отказался от использования Трансбалканского газопровода для поставок газа в Турцию, Грецию, Болгарию и Румынию. Поэтому в интересах всех операторов данного газопровода (Болгарии, Румынии, Молдовы и Украины) искать новые способы его использования», — заявил представитель Киева.

Он также выразил надежду, что в скором будущем начнутся поставки газа «и в обратном направлении» — то есть, с юга Европы в Украину.

«Чем больше альтернативных источников поставок газа, тем более низкие цены на газ для потребителей Украины», — резюмировал глава оператора ГТС Украины.

ИА REGNUM напоминает, что в конце прошлого года «Оператор ГТС Украины» и Transgaz (Румыния) подписали техническое соглашение о взаимодействии по европейским правилам. Соответствующие переговоры при посредничестве Еврокомиссии шли три года, к ним также были привлечены операторы Болгарии, Греции и Молдавии. Тогда было заявлено, что у всех поставщиков появилась возможность свободно транспортировать газ по новому маршруту поставок — из Южной Европы и Турции, через Болгарию и Румынию, на Украину и дальше в Молдавию.