Киев, , 14:09 — REGNUM Остатки средств на едином казначейском счете Украины на 1 июля 2020 года составили 75,7 млрд гривен, что является рекордным показателем за всю историю.

Об этом сообщила государственная казначейская служба страны, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, нынешняя сумма сумма в 2,3 раза больше показателя по состоянию на начало июня — тогда остатки средств на счету составляли 32,49 млрд гривен.

Для сравнения год назад, 1 июля 2019 года, средств на счету было в 5,8 раза меньше — 12,96 млрд гривен.

Впрочем, объясняется новый рекорд довольно тривиально — буквально накануне большую часть дивидендов за 2019 год в госбюджет уплатил «Нафтогаз Украины». Кроме того, в последнюю неделю июня в казну были перечислены дивиденды от государственного «Приватбанка».

ИА REGNUM напоминает, что на 1 января 2020 года на едином казначейском счете Украины было 17,547 млрд гривен.