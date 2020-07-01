Москва, , 14:33 — REGNUM Взаимопонимание в вопросах формирования единого газового рынка и разрешения вопросов о цене на него достигли Россия и Белоруссия. Об этом 1 июля сообщил посол Белоруссии в России Владимир Семашко на пресс-конференции в режиме онлайн.

Как рассказал белорусский посол, накануне прошла встреча глав минэнерго России и Белоруссии Александра Новака и Виктора Каранкевича, где также находились представители посольства и глава компании «Газпром» Алексей Миллер.

«И мне показалось, что понимание (в вопросе цен на газ) созрело. <…> Вчера по докладам я понял, что назрело понимание, что надо двигаться дальше и двигаться к единому рынку газа», — заявил Семашко.

Также он уточнил, что в настоящее время Белоруссию не устраивают цена на поставляемый Россией газ и разногласия с «Газпромом».

"Но мы видим, что есть понимание, и мы считаем, что такую задачу надо ставить. К 1 января 2022 года мы должны решить ту задачу, которую ставили в 2017 году», — отметил посол Белоруссии и напомнил, что в 2017 году Москва и Минск приняли решение о формировании методики определения цен на газ в двусторонней торговле для того, чтобы впоследствии можно было перейти к единому рынку газа.

При этом Семашко добавил, что белорусская сторона надеется договориться с Россией, чтобы газ для республики поставлялся на уровне цен для российских регионов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия в сложившейся геополитической обстановке осталась единственным союзником России.