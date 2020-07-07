Тирана, , 08:06 — REGNUM Лидер оппозиции Албании Люльзим Баша 6 июля выразил опасения в связи с состоянием бизнеса в стране, пострадавшего в период ещё не закончившейся пандемии.

На своей странице в социальной сети Facebook политик рассказал о впечатлениях после встречи с фермерами из города Корча на юго-востоке страны.

Люльзим Баша Длинные списки граждан, которые покупают только базовые продукты питания, спад покупательной способности в магазинах на 70%, отчаяние из-за невозможности извлечь доход даже для того, чтобы уплатить налоги, удвоение региональных налогов и пошлин, возросшие чеки за свет и воду — вот та печальная реальность, с которой сегодня сталкиваются предприниматели Корчи.

Во всех этих бедах политик обвинил правительство Эди Рамы и его экономическую политику в период пандемии и пообещал, что после прихода к власти он введет новую систему налогообложения, которая повысит конкурентоспособность Албании на региональном рынке.

Предприятия с годовым доходом менее 140 миллионов лек (примерно 92 миллиона рублей) будут облагаться по ставке 0,5% в год, причем все остальные местные и общегосударственные налоги будут отменены. Также политик выступил с обещанием ввести налоговые каникулы на один год, а также установить ставку налога 9% для крупного бизнеса.

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