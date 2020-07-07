Тирана, 7 июля 2020, 08:06 — REGNUM Лидер оппозиции Албании Люльзим Баша 6 июля выразил опасения в связи с состоянием бизнеса в стране, пострадавшего в период ещё не закончившейся пандемии.
На своей странице в социальной сети Facebook политик рассказал о впечатлениях после встречи с фермерами из города Корча на юго-востоке страны.
Во всех этих бедах политик обвинил правительство Эди Рамы и его экономическую политику в период пандемии и пообещал, что после прихода к власти он введет новую систему налогообложения, которая повысит конкурентоспособность Албании на региональном рынке.
Предприятия с годовым доходом менее 140 миллионов лек (примерно 92 миллиона рублей) будут облагаться по ставке 0,5% в год, причем все остальные местные и общегосударственные налоги будут отменены. Также политик выступил с обещанием ввести налоговые каникулы на один год, а также установить ставку налога 9% для крупного бизнеса.
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