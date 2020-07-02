Москва, , 01:03 — REGNUM Появление льготной ипотеки под 6,5% должно стать ощутимым подспорьем российским гражданам. Снижение ставки по ипотеки увеличит спрос и позволит большему числу людей улучшить свои жилищные условия. И тем не менее, хотя 6,5% — это меньше, чем 9−11%, проблему обеспечения граждан жильем преждевременно считать решенной, полагает автор ИА REGNUM Галина Смирнова.

Ипотека Дарья Антонова © ИА REGNUM

Все упирается в тот факт, что величина ставки — существенный, но не единственный фактор для людей, которым необходимо свое жилье. Есть еще не менее, а то и более важные составляющие этого решения: первый взнос и доход. Первый взнос по льготной программе, как сообщил замминистра ведомства Алексей Моисеев, должен составлять не менее 15% от стоимости жилья, при цене жилья для обеих столиц не выше 12 млн. Это максимум по программе, но всякий, кто интересовался ценами на новостройки, знает, что это частая цена, это не элитное жилье, а просто — нормальное, и далеко не самое дорогое. И по нему первоначальный взнос составляет уже 1,8 млн. Жилье может быть дешевле, но взнос все равно остается существенным, тем более, что и банки обращают на него внимание как на показатель благополучия заемщика. Так откуда взять эти деньги?

Маткапитал, какие-то накопления — очевидно, не большие, если человек вынужден в принципе брать ипотеку, — хорошо, если этого хватит. Допустим, хватило. На много последующих лет у человека, который взял ипотеку, должен быть гарантированный доход, и не просто стабильный, а высокий и растущий. Но если таких условий у человека нет — значит ли это, что он обречен всю жизнь оставаться без своего жилья? Тут государство могло бы помочь и гражданину, и собственной экономике, вернувшись к идее арендного жилья, которое гражданин может постепенно выкупить. Пока эта тема отложена в долгий ящик, а зря, ее имело бы смысл рассмотреть внимательнее. Индивидуальные застройщики уже используют этот инструмент, возможно, и государству стоило бы к нему приглядеться.

Читайте статью Галины Смирновой «России надо развивать рынок ипотечного арендного жилья с правом выкупа».