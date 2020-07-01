Душанбе, , 12:44 — REGNUM За период с января по май 2020 года Таджикистан увеличил импорт минеральных продуктов в сравнении с аналогичным периодом 2019 года на 1,8%. Таким образом в страну было завезено минералов на общую сумму 251,5 млн долл.

При этом сумма импорта продуктов растительного происхождения за прошедшие пять месяцев 2020 года выросла на 19,2% в сравнении с тем же периодом 2019 года и составила 147,3 млн долл.

По данным министерства экономического развития и торговли Таджикистана, в общем объёме импорта доля поставляемых в страну продуктов минерального и растительного происхождения составила 19,8% и 11,6% соответственно.