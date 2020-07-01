Киев, 1 июля 2020, 11:47 — REGNUM Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за январь-май 2020 года сведен с профицитом в размере $305 млн, сообщил 1 июля национальный банк страны.
Регулятор отмечает, что за аналогичный период прошлого года дефицит баланса составил $3,495 млрд, передает корреспондент ИА REGNUM.
Согласно информации источника, дефицит внешней торговли товарами за этот период сократился почти в 3 раза — с $4,173 до $1,491 млрд, а профицит внешней торговли услугами вырос в 2,6 раза — с $678 млн до $1,796 млрд.
Напомним, что по официальным данным, итоговый баланс внешней торговли Украины в прошлом году резко сократился, на 41,5% — до $3,63 млрд, из-за выплаты «Газпромом» в конце года $2,9 млрд «Нафтогазу» в рамках договоренностей о заключении нового транзитного контракта.