Киев, , 11:37 — REGNUM Государственные предприятия Украины по итогам 2019 г. принесли убытки на общую сумму, превышающую 170 млрд грн (порядка $6 млрд), заявил на брифинге 1 июля глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

Чиновник отметил, что в настоящий момент на Украине около 3,6 тыс. государственных предприятий, которыми управляет 96 разных органов власти.

Чиновник подчеркнул, что «это все хозяйство» и сгенерировало огромные убытки государству.

ИА REGNUM напоминает, что ранее на Украине неоднократно заявляли о намерении в рамках т.н. «большой приватизации» массово распродать госпредприятия, но никакого движения в этом направлении за последние годы не наблюдалось.

Накануне на заседании Нацсовета реформ под председательством президента Украины Владимира Зеленского была представлена концепция реформы процесса приватизации.

«В Украине в государственной собственности находятся 3600 предприятий. Каждое пятое — убыточное, задолженность по зарплате в таких структурах составляет 2,9 млрд грн. Именно поэтому важно кардинально ускорить приватизационный процесс», — отмечалось в ходе мероприятия.

Соответственно, Фондом госимущества подготовлен комплексный законопроект, который должен зафиксировать процедуру передачи объектов в частную собственность, улучшить процедуру приватизации на Украине и обеспечить ее институциональную способность.