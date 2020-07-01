Киев, , 10:58 — REGNUM Среднестатистический украинец ежегодно употребляет втрое меньше свинины, чем житель Европы, а именно всего 15 кг по сравнению с 45 кг в ЕС.

Об этом 1 июля сообщает в своем материале украинское госинформагентство «Укринформ».

Официоз ссылается на данные эксперта отрасли, исполнительного директора Ассоциации «Мясной отрасли» Николая Бабенко. Отмечается, что уровень потребления мяса и молока на Украине в 2−3 раза ниже физиологической нормы. При этом меньшее количество свинины (и говядины) в рационе не означает здорового питания — овощей и фруктов украинцы также едят недостаточно.

«Не радует и экономическое измерение. Отечественное свиноводство, несмотря на периодические «проблески», перманентно в упадке. Мясоперерабатывающие предприятия загружены менее чем на половину. А объемы импорта свинины уже почти десять лет, с небольшими «откатами», растут», — подчеркивается в статье.

По данным Ассоциации «Мясной отрасли», сейчас на Украине содержат 5,7 млн свиней (3,3 млн голов из них — в агрохозяйствах), и это новый антирекорд.

«Даже в середине 2000-х, когда этот показатель упал в 2,5 раза по сравнению с началом 1990-х годов, и в бурных 2014−2015-м, когда прекратился экспорт украинской свинины в РФ, количество животных достигало 7,5−8 млн. То есть, в последнее время каждые два года поголовье сокращается в среднем на миллион», — отмечает издание, добавляя, что, например, в небольшой Дании сейчас содержат 12 млн свиней.

ИА REGNUM отмечает, что согласно официальным данным, в мае Украина импортировала 3,2 тыс. тонн свежего, охлажденного и мороженого мяса свиней, что втрое больше чем в предыдущем месяце. При этом 75% импорта приходятся на поставки из Канады, Польши и Германии.