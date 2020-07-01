Киев, , 10:47 — REGNUM «Нафтогаз Украины» перечислил в государственный бюджет страны второй дивидендный платеж в сумме 39,625 млрд грн, сообщила пресс-служба компании сегодня, 1 июля.

В сообщении отмечается, что таким образом государственная энергетическая компания заплатила дивиденды за 2019 г. в размере 48,125 млрд грн, что составляет 95% ее прибыли, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отдельно «Нафтогаз» подчеркивает, что это рекордная сумма дивидендов, полученных украинским бюджетом от государственной компании, и она в 2,4 раза превысила аналогичные выплаты «Нафтогаза» в госбюджет за 2018 г.

Эксперт по энергетике Юрий Корольчук согласен, что сегодня «Нафтогаз Украины» уже не такая богатая компания как еще год назад.

«Например, доходы от транзита российского газа получает новая компания «Оператор ГТС». Именно поэтому существенно обедневший «Нафтогаз» хочет получить возможность зарабатывать на продаже газа населению. Последний период «Нафтогаз» активно занимался лоббизмом создания удобных для себя условиях при торговле газом», — подчеркнул специалист.