Оренбург, , 10:38 — REGNUM В Оренбургской области планируют создать особую экономическую зону на территории Орска и Соль-Илецка. Информация об этом размещена на странице губернатора Дениса Паслера в Instagram.

«Сделали важный шаг для создания в Оренбуржье особой экономической зоны. Направили заявку в федеральное министерство экономического развития. Ждем согласования», — сказал глава региона.

Орске специальные условия намерены организовать для предприятий, работающих в области металлургии, машиностроения, нефтехимии, легкой промышленности и пищевого производства. В Соль-Илецке в приоритете будет переработка, в том числе сельхозпродукции. В перспективе — организация экспортного потока продукции с этой площадки.

Региональная власть считает, что с создание собой экономической зоны ­Оренбуржье получит новый инструмент для привлечения инвестиций в экономику.

«Открытие особой экономической зоны в регионе позволит создать порядка двух тысяч новых рабочих мест — это очень актуально. Конечно, работы много, и эффект будет не сиюминутный. Это проект на годы вперед. Уверен, что он того стоит», — отметил Денис Паслер.