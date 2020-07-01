Киев, , 09:37 — REGNUM Руководство международного аэропорта «Киев» решило на половину сократить число своих сотрудников, сообщили 30 июня в пресс-службе предприятия.

К данному шагу руководство компании прибегло для спасения предприятия от банкротства.

«Международный аэропорт «Киев» начинает поэтапное сокращение своих сотрудников, на фоне глубокого кризиса, в котором оказалась авиационная отрасль из-за пандемии коронавируса, которая способствует резкому падению авиаперевозок и снижению пассажиропотока», — отметили в компании.

Источник также сообщает, что накопление проблем сопровождалось отсутствием реакции и помощи украинского правительства, а также профильного министерства (инфраструктуры — ИА REGNUM). В пресс-службе аэропорта также напомнили, что руководство постоянно обращается за помощью к власти, но надлежащей и своевременной реакции так и нет.

Источник уточняет, что в аэропорту работаю порядка двух тысяч человек, еще восемь тысяч человек работают в смежных предприятиях, сотрудничающих с аэропортом.

Читайте также: Бастующим в Киеве шахтерам объяснили, что долги им уже выплатили

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили о выплате накопленной с начала 2020 года задолженности перед украинскими шахтерами.