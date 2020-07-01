Киев, 1 июля 2020, 09:37 — REGNUM Руководство международного аэропорта «Киев» решило на половину сократить число своих сотрудников, сообщили 30 июня в пресс-службе предприятия.
К данному шагу руководство компании прибегло для спасения предприятия от банкротства.
Источник также сообщает, что накопление проблем сопровождалось отсутствием реакции и помощи украинского правительства, а также профильного министерства (инфраструктуры — ИА REGNUM). В пресс-службе аэропорта также напомнили, что руководство постоянно обращается за помощью к власти, но надлежащей и своевременной реакции так и нет.
Источник уточняет, что в аэропорту работаю порядка двух тысяч человек, еще восемь тысяч человек работают в смежных предприятиях, сотрудничающих с аэропортом.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили о выплате накопленной с начала 2020 года задолженности перед украинскими шахтерами.