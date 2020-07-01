Оренбург, , 08:32 — REGNUM В Оренбургской области 1 июля повышают тариф на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Документ опубликован на сайте Департамент по тарифам и регулированию тарифов региона.

Согласно внесенным в приказ ведомства изменениям, тариф за вывоз мусора вырос с 2 428,10 рублей за тонну до 2 563,26 рублей. Планируется, что услуга по вывозу мусора для каждого оренбуржца подорожает на 3−5 рублей.

Стоит отметить, что ранее в регионе население возмущалось высоким тарифом. Осенью 2019 года по инициативе губернатора плату за услугу по вывозу ТКО уменьшили на 11,06%. А с 1 января тариф сократили повторно.

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