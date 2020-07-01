Москва, , 08:28 — REGNUM Курс доллара может закрепиться на отметке в 65−70 рублей по мере разработки вакцины от COVID-19 и реализации мер по смягчению денежно-кредитной политики в других странах, заявил 1 июля ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

«Конечно, перспективы курса в районе 60 рублей за доллар пока кажутся нереальными, но закрепление в диапазоне 65−70 при нефти около 45−50 долларов — вполне возможный сценарий», — спрогнозировал эксперт в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, для достижения такого результата «проблема COVID-19» должна стать больше медицинским вопросом, а не экономическим, и при этом ведущие центральные банки мира должны обеспечить такое вливание в экономику, чтобы рубль стал долее доходным инструментом.

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