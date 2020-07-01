Москва, , 07:49 — REGNUM Пошлина на экспорт российской нефти с 1 июля составит $37,8 за тонну, то есть на $29,5 больше предыдущего уровня, следует из расчётов Министерства финансов России.

В ведомстве отмечают, что нулевая ставка пошлины на нефть для некоторых месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения останется незменной.

Пошлина на высоковязкую нефть повышается до $3,7 вместо существовавшей ранее в размере $1,2 за тонну.

Добавим, средняя цена на нефть Urals в период с 15 мая по 14 июня 2020 года составила $37,556 за баррель, или $274,2 за тонну.

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