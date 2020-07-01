Шанхай, Китай, , 07:25 — REGNUM Кредит в размере 205 млн евро выделил российской стороне Новый банк развития БРИКС для осуществления программы развития малых исторических городов РФ, 30 июня сообщается на сайте финансового учреждения.

Средства предназначены для второго этапа программы и будут вложены в мероприятия по защите и развитию культурного наследия в восьми российских городах, расположенных в европейской части страны. Первая часть проекта уже реализуется. Программа рассчитана на шесть лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля Новый банк развития БРИКС объявил о планах инвестировать в Россию $2 млрд в текущем году.

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