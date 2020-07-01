Владивосток, , 07:28 — REGNUM Утром 1 июля на Дальнем Востоке началось перечисление дополнительных выплат в 10 тыс. рублей семьям с детьми до 16 лет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Деньги автоматически перечисляют на счета родителей, которые ранее оформляли выплаты на детей до 3 лет и с 3 до 16 лет. Никаких новых заявлений подавать уже не надо.

Дополнительную поддержку от государства можно оформлять до начала октября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, подробную информацию о дополнительных выплатах семьям с детьми в период пандемии коронавируса можно узнать на портале «Госуслуги» или на сайте Пенсионного фонда РФ.

С 1 июня более чем на 21 млн детей выданы выплаты в размере 10 тыс. рублей.