Маунтин-Вью, США, , 07:22 — REGNUM Американская корпорация Google отложила возобновление работы своих офисов в США из-за резкого роста числа зараженных коронавиурсом в Соединенных Штатах, заявила представитель компании Кэтрин Уильямс агентству Reuters.

По ее словам, офисы Google в США останутся закрытыми до 7 сентября. Уильямс подтвердила, что приведенное агентством Bloomberg письмо вице-президента компании Криса Рэкоу, направленное сотрудникам по внутренней почте, является достоверным.

«Для всех, кто работает из дома, продолжайте работать пока не поступят иные указания от начальства… Мы не ожидаем, что эти указания изменятся до понедельника — 7 сентября», — говорилось в письме.

Как сообщало ИА Регнум, к 1 июля в Соединенных Штатах подтвердили 2,6 млн случаев заражения коронавирусом нового типа. При этом в ряде штатов страны зафиксирован рекордный рост числа инфицированных.

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