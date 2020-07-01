Москва, , 07:17 — REGNUM Компания «Газпром экспорт» перечислила польской PGNiG $1,5 млрд, полученные ранее как переплату за газ, по решению Стокгольмского арбитража. Об этом 30 июня сообщили в пресс-службе компании.

«Сегодня ООО «Газпром экспорт» перечислило польской компании ПГНиГ денежные средства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по решению суда средства причитаются в связи с пересмотром цены за газ, поставляемый в Польшу с 2014 года.

Вместе с тем, российская компания продолжает обжалование этого судебного решения.

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